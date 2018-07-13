В Украине объявили чрезвычайный уровень пожароопасности

"13-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, 13 июля и в Сумской области будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - проинформировали спасатели, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Напомним, огонь уничтожил более 40 га пшеничного поля в Полтавской области.

Как сообщал УНН, в Херсонской области спасатели ликвидировали степной пожар на площади 15 га.