В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", у повітряному просторі білорусі зафіксовано активність МіГ-31К.
Нагадаємо
27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.
26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари наступного тижня. Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.