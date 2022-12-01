В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Детали

По данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", в воздушном пространстве беларуси зафиксирована активность МиГ-31К.

Напомним

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.

26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах на следующей неделе. Он не исключил, что будут блэкауты, поэтому призвал украинцев запастись продуктами.