В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", в воздушном пространстве беларуси зафиксирована активность МиГ-31К.
Напомним
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.
26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах на следующей неделе. Он не исключил, что будут блэкауты, поэтому призвал украинцев запастись продуктами.