В Україні очікуються заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Вночі 24 вересня на території України очікуються заморозки. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Попередження про погіршення погодних умов. 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності). Вночі 24 вересня заморозки у повітрі 0-2° (сильні заморозки, II рівень небезпечності)" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 вересня в Україні до 24 градусів тепла.