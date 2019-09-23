В Україні сьогодні до 24 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні сьогодні очікується місцями невеликий дощ, температура повітря вдень сягатиме 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"23 вересня в Україні без опадів, лише вночі на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях невеликий дощ", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах 1-3° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24°.
Раніше стало відомо, з якої погоди розпочнеться цей тиждень.