В Украине сегодня до 24 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"23 сентября в Украине без осадков, лишь ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатах 1-3° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°.
Ранее стало известно, с какой погоды начнется эта неделя.