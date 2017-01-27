В Україні необхідно впроваджувати електронні сервіси - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні необхідно створити об’єднану базу даних реєстрів міністерств, які існують в державі. Про це в ефірі “5 каналу” заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
“В рамках цього проекту ми сьогодні кажемо про те, що нам потрібно впроваджувати електронні сервіси і „гавермент“, який би допоміг в першу чергу скористатися практично об’єднаним новим громадам тими реєстрами і базами даних, які сьогодні існують в Міністерств юстиції, Міністерстві внутрішніх справ в інших структурах. І сьогодні, коли ми кажемо, щоби під’єднатися під ці реєстри, нам потрібно створити комунікацію між міністерствами, тому що загальної бази даних сьогодні в Україні немає”, — зазначив він.
“Будь-який запит має надаватися державою, а не щоб людина бігала по інстанціям і збирала довідки, а ці довідки постійно втрачають свою силу в часі і їх постійно треба оновлювати”, — додав Г.Зубко.