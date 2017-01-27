В Украине необходимо внедрять электронные сервисы - Г.Зубко

"В рамках этого проекта мы сегодня говорим о том, что нам нужно внедрять электронные сервисы и" гавермент ", которы бы помог в первую очередь воспользоваться практически объединенным новым общинам теми реестрами и базами данных, которые сегодня существуют в Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел в других структурах. И сегодня, когда мы говорим, чтобы подключиться под эти реестры, нам нужно создать коммуникацию между министерствами, так как общей базы данных сегодня в Украине нет ", - отметил он.

"Любой запрос должен предоставляться государством, а не чтобы человек бегал по инстанциям и собирал справки, а эти справки постоянно теряют свою силу во времени и их постоянно нужно обновлять", - добавил Г.Зубко.