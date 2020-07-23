В Україні набули чинності зміни до виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Законопроект щодо вдосконалення виборчого законодавства відсьогодні набув чинності, передає УНН.
Так, вчора, 22 липня, законопроект №3485 про внесення змін до Виборчого кодексу підписав Президент Зеленський, після чого того ж дня він був опублікований в офіційній газеті ВР "Голос України". Як зазначається у проекті закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Так, метою проекту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні. Депутати пропонують внести зміни в усі книги виборчого кодексу.
Окрім того, планується проводити позачергові, проміжні, перші і додаткові вибори тільки два дні на рік — в останню неділю березня і останню неділю жовтня. У рік проведення чергових місцевих виборів всі голосування повинні будуть проходити тільки один раз — в останню неділю жовтня.
Як повідомлялося в УНН раніше, Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" № 805-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2020 року.