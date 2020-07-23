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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 113265 просмотра

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4 марта, 13:25 • 117350 просмотра

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4 марта, 12:57 • 142917 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104556 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

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В Украине вступили в силу изменения в избирательный кодекс

В Украине вступили в силу изменения в избирательный кодекс

Киев  •  УНН

 • 30028 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Законопроект по совершенствованию избирательного законодательства отныне вступил в силу, передает УНН.

Так, вчера, 22 июля, законопроект №3485 о внесении изменений в Избирательный кодекс подписал Президент Зеленский, после чего в тот же день он был опубликован в официальной газете ВР "Голос Украины". Как отмечается в проекте закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, целью проекта закона является устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификация для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине. Депутаты предлагают внести изменения во все книги избирательного кодекса.

Кроме того, планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября.

Как сообщалось в УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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