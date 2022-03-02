В Україні на сьогодні призначили низку евакуаційних рейсів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 21365 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 38063 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 60828 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 89501 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 99343 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 97039 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121421 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165117 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177424 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214905 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 60156 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 78760 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 142107 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 194026 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 27645 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 194092 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 142159 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 273543 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 394647 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 648474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 16932 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92174 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130286 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155568 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176285 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні на сьогодні призначили низку евакуаційних рейсів

В Україні на сьогодні призначили низку евакуаційних рейсів

Київ • УНН

 • 270676 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Зважаючи на оперативний аналіз руху, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 2 березня. Розклад руху можна знайти на сайті УЗ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.

Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.

Також на 2 березня Укрзалізниця призначає такі евакуаційні поїзди:

Дніпро – Львів 10:30

№80 Дніпро – Київ 14:00

№41 Дніпро – Трускавець 14:20

№86 Запоріжжя – Львів 09:30

№738 Запоріжжя – Київ 10:50

№4 Запоріжжя – Ужгород 14:45

Одеса – Ужгород, відправлення о 22:30

Вінниця – Львів, відправлення о 14:00

Призначено дизель-поїзди, що курсують за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.

Поїзд №7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм, який сформовано з двох дизель-поїздів, вирушатиме зі Львова о 09:00.

Поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова о 14:00.

Посадка в дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.

Що було раніше

Напередодні в Укрзалізниці заявили, що у мережі поширюють фейкову інформацію про евакуаційні потяги, зокрема, з Одеси.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68