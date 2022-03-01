Українців попередили про фейкові евакуаційні потяги з Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Укрзалізниці заявили, що у мережі поширюють фейкову інформацію про евакуаційні потяги, зокрема, з Одеси, передає УНН.
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"У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди! Зокрема, з Одеси. Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані", - ідеться в повідомленні.
Українців закликали вірити тільки перевіреній інформації.
Доповнення
Раніше повідомляли, що інформація про те, що Служба безпеки України нібито розсилає електронні плани евакуації - фейк.