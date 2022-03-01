Украинцев предупредили о фейковых эвакуационных поездах из Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Укрзализныце заявили, что в сети распространяют фейковую информацию об эвакуационных поездах, в частности, из Одессы, передает УНН.
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"В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали верить только проверенной информации.
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Ранее сообщали, что информация о том, что Служба безопасности Украины якобы рассылает электронные планы эвакуации - фейк.