Украинцев предупредили о фейковых эвакуационных поездах из Одессы

Детали

"В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали верить только проверенной информации.

Дополнение

Ранее сообщали, что информация о том, что Служба безопасности Украины якобы рассылает электронные планы эвакуации - фейк.



