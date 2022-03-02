В Украине на сегодня назначили ряд эвакуационных рейсов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Учитывая оперативный анализ движения, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 2 марта. Расписание движения можно найти на сайте УЗ, пишет УНН.

Детали

В частности, из Харькова в Тернополь отправится двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправка поезда с Южного вокзала (Харьков-Пассажирский) в 14:30.

Еще один эвакуационный скоростной экспресс Харьков-Львов запланирован на 17:00.

Также на 2 марта Укрзализныця назначает такие эвакуационные поезда:

Днепр - Львов 10:30

№80 Днепр - Киев 14:00

№41 Днепр - Трускавец 14:20

№86 Запорожье - Львов 09:30

№738 Запорожье - Киев 10:50

№4 Запорожье - Ужгород 14:45

Одесса - Ужгород, отправление в 22:30

Винница - Львов, отправление в 14:00

Назначены дизель-поезда, курсирующие по маршруту Львов - Ковель - Ягодин - Хелм и обратно.

Поезд №7620/7621 Львов - Ковель - Ягодин - Хелм, который сформирован из двух дизель-поездов, будет отправляться из Львова в 09:00.

Поезд №7614/7615 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова в 14:00.

Посадка в дизель-поезда будет происходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

Что было раньше

Накануне в Укрзализныце заявили, что в сети распространяют фейкову информацию об эвакуационных поездах, в частности, из Одессы.

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