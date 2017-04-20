В Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних

"Станом на 1 квітня 2017 року офіційна кількість безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, знизилася до 406,8 тисячі осіб, що на 13% менше, ніж у відповідний період минулого року (467,5 тисячі осіб відповідно). На одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних (станом на відповідну дату 2016 року – 9 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості станом на 1 квітня, чверть безробітних раніше працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві; 17% були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; кожний сьомий, з числа безробітних, раніше працював у торгівлі та ремонті або у переробній та добувній промисловості.

За професійними групами, за даними служби зайнятості, серед зареєстрованих безробітних переважають законодавці, державні службовці, керівники, робітники з обслуговування, експлуатації машин, та працівники сфери торгівлі та послуг.

Як зазначається, кількість осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості, зросла на 27 тис., або 16% та становила 199,3 тисячі у порівнянні з першим кварталом 2016 року. При цьому майже половина з них була працевлаштована оперативно до надання статусу безробітного. Крім того, 59,2 тис. осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Нагадаємо, за даними столичного центру занйятості, у столиці на одне вільне робоче місце претендують дві особи.