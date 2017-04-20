В Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных

"По состоянию на 1 апреля 2017 года официальное число безработных, состоящих на учете в Государственной службе занятости, снизилась до 406,8 тысячи человек, что на 13% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (467,5 тысячи человек соответственно). На одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек)", - говорится в сообщении.

Указано, что среди безработных, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 1 апреля, четверть безработных ранее работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 17% были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; каждый седьмой из числа безработных ранее работал в торговле и ремонте или в перерабатывающей и добывающей промышленности.

По профессиональным группам, по данным службы занятости, среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, государственные служащие, руководители, рабочие по обслуживанию, эксплуатации машин, и работники сферы торговли и услуг.

Как отмечается, количество лиц, трудоустроенных при содействии службы занятости, выросла на 27 тыс., или 16% и составила 199,3 тысячи по сравнению с первым кварталом 2016 года. При этом почти половина из них была трудоустроена оперативно в предоставлении статуса безработного. Кроме того, 59,2 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

Напомним, по данным столичного центра занйятости, в столице на одно свободное рабочее место претендуют два человека.