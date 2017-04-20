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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154802 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115725 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112318 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных

В Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных

Киев  •  УНН

 • 18849 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на начало апреля на одно свободное рабочее место в Украине претендовало шесть безработных, тогда как по состоянию на соответствующую дату 2016 года эта цифра составляла девять человек. Об этом говорится в статистической информации, обнародованной Государственной службой занятости, передает УНН.

"По состоянию на 1 апреля 2017 года официальное число безработных, состоящих на учете в Государственной службе занятости, снизилась до 406,8 тысячи человек, что на 13% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (467,5 тысячи человек соответственно). На одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек)", - говорится в сообщении.

Указано, что среди безработных, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 1 апреля, четверть безработных ранее работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 17% были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; каждый седьмой из числа безработных ранее работал в торговле и ремонте или в перерабатывающей и добывающей промышленности.

По профессиональным группам, по данным службы занятости, среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, государственные служащие, руководители, рабочие по обслуживанию, эксплуатации машин, и работники сферы торговли и услуг.

Как отмечается, количество лиц, трудоустроенных при содействии службы занятости, выросла на 27 тыс., или 16% и составила 199,3 тысячи по сравнению с первым кварталом 2016 года. При этом почти половина из них была трудоустроена оперативно в предоставлении статуса безработного. Кроме того, 59,2 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

Напомним, по данным столичного центра занйятости, в столице на одно свободное рабочее место претендуют два человека.

 

 

Украинские Национальные Новости

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