В Україні на COVID-19 захворіло вже 2 758 медиків та 977 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 2 758 медиків та 977 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 195 осіб, з них 977 дітей та 2 758 медиків. При цьому загалом одужало 2 706 осіб, а летальних випадків 361. За попередню добу здійснено 7 763 дослідження методом ПЛР", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зафіксована у Львівській області.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській – 65, Чернівецькій – 49, Закарпатській – 44 областях та місті Київ – 46", - додав він.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.