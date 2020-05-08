В Украине на COVID-19 заболело уже 2758 медиков и 977 детей

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 14195 человек, из них 977 детей и 2758 медиков. При этом в целом выписаны 2706 человек, а летальных случаев 361. За минувшие сутки совершено 7763 исследования методом ПЦР", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано во Львовской области.

"Если говорить в разрезе регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киев - 46", - добавил он.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.