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В Україні на аукціоні продадуть пасажирський літак Ан-148

В Україні на аукціоні продадуть пасажирський літак Ан-148

Київ • УНН

 • 17990 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. СЕТАМ продає арештований пасажирський літак Ан-148 за 177 млн грн для погашення боргів по зарплаті. Про це УНН повідомили у пресслужбі цього державного підприємства.

"На електронному аукціоні OpenMarket виставлений на продаж арештований пасажирський літак Ан-148 для погашення боргів по зарплаті", - вказали у ДП.

Державна виконавча служба Міністерства юстиції виставила на продаж арештований літак Ан-148-100В, який був випущений 2005 року, та має серійний номер - №01-01, державний реєстраційний знак UR-NTA. Орієнтовно останньою датою експлуатації є 2013 рік.

Стартова ціна - 177 089 450 грн.

Дата проведення аукціону - 26 грудня 2019 року.

Нагадаємо, з аукціону в Україні продадуть 60 інкасаторських автомобілів.

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