В Україні на аукціоні продадуть пасажирський літак Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. СЕТАМ продає арештований пасажирський літак Ан-148 за 177 млн грн для погашення боргів по зарплаті. Про це УНН повідомили у пресслужбі цього державного підприємства.
"На електронному аукціоні OpenMarket виставлений на продаж арештований пасажирський літак Ан-148 для погашення боргів по зарплаті", - вказали у ДП.
Державна виконавча служба Міністерства юстиції виставила на продаж арештований літак Ан-148-100В, який був випущений 2005 року, та має серійний номер - №01-01, державний реєстраційний знак UR-NTA. Орієнтовно останньою датою експлуатації є 2013 рік.
Стартова ціна - 177 089 450 грн.
Дата проведення аукціону - 26 грудня 2019 року.
Нагадаємо, з аукціону в Україні продадуть 60 інкасаторських автомобілів.