В Украине на аукционе продадут пассажирский самолет Ан-148
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. СЕТАМ продает арестованный пассажирский самолет Ан-148 за 177 млн грн для погашения долгов по зарплате. Об этом сообщили УНН в пресс-службе этого государственного предприятия.
"На электронном аукционе OpenMarket выставлен на продажу арестован пассажирский самолет Ан-148 для погашения долгов по зарплате", - указали в ГП.
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году, и имеет серийный номер - №01-01, государственный регистрационный знак UR-NTA. Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год.
Стартовая цена - 177 089 450 грн.
Дата проведения аукциона - 26 декабря 2019 года.
Напомним, на аукционе в Украине продадут 60 инкассаторских автомобилей.