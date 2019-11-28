В Украине на аукционе продадут пассажирский самолет Ан-148

"На электронном аукционе OpenMarket выставлен на продажу арестован пассажирский самолет Ан-148 для погашения долгов по зарплате", - указали в ГП.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году, и имеет серийный номер - №01-01, государственный регистрационный знак UR-NTA. Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год.

Стартовая цена - 177 089 450 грн.

Дата проведения аукциона - 26 декабря 2019 года.

Напомним, на аукционе в Украине продадут 60 инкассаторских автомобилей.