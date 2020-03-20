В Україні можуть ввести режим надзвичайної ситуації ще в трьох областях - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні 21 березня можуть ввести режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще в трьох областях. Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми сьогодні прийняли кілька важливих рішень - це введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Очевидно, завтра (21 березня - ред.) доведеться ввести ще, тому що сьогодні Львів і Харків приєдналися, на жаль, до сумної статистики", - сказав Шмигаль.
Відзначимо, що режим надзвичайної ситуації вже введено в шести областях.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 40 випадків COVID-19.