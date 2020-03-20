В Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине 21 марта могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в трех областях. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передаёт УНН.
"Мы сегодня приняли несколько важных решений - это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. Очевидно, завтра (21 марта – ред.) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал Шмыгаль.
Отметим, что режим чрезвычайной ситуации уже введен в шести областях.
Напомним, в Украине уже подтверждено 40 случаев COVID-19.