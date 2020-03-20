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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105373 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110042 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108597 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102045 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106216 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

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В Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях - Шмыгаль

В Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 17181 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине 21 марта могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в трех областях. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передаёт УНН.

"Мы сегодня приняли несколько важных решений - это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. Очевидно, завтра (21 марта – ред.) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации уже введен в шести областях.

Напомним, в Украине уже подтверждено 40 случаев COVID-19.

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