В Україні лише дві області відповідають "жовтій" зоні карантину

Деталі

У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема станом на сьогодні, 1 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

У “помаранчевій” зоні 7 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Нагадаємо

“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.