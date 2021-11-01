В Україні лише дві області відповідають "жовтій" зоні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Лише Закарпатська та Кіровоградська області за показниками рівня госпіталізацій із COVID-19, завантаженості ліжок із киснем і коефіцієнта виявлення випадків інфікування відповідають “жовтій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.
Зокрема станом на сьогодні, 1 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
У “помаранчевій” зоні 7 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.
Нагадаємо
“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.