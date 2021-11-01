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В Україні лише дві області відповідають "жовтій" зоні карантину

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Лише Закарпатська та Кіровоградська області за показниками рівня госпіталізацій із COVID-19, завантаженості ліжок із киснем і коефіцієнта виявлення випадків інфікування відповідають “жовтій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

В Україні лише дві області відповідають "жовтій" зоні карантину

Деталі

У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема станом на сьогодні, 1 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

У “помаранчевій” зоні 7 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Нагадаємо

“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

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