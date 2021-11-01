В Украине только две области соответствуют "желтой" зоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Только Закарпатская и Кировоградская области по показателям уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “желтой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.
В частности, по состоянию на сегодня, 1 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговской области.
В оранжевой зоне 7 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.
Напомним
“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.