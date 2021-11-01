В Украине только две области соответствуют "желтой" зоне карантина

Детали

В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.

В частности, по состоянию на сегодня, 1 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговской области.

В оранжевой зоне 7 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

Напомним

“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:



работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,



проведение массовых мероприятий.



Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.