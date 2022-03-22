В Україні хочуть саджати за поширення інформації про переміщення українських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та позиції українських військ. Відповідне питання сьогодня затвердив Комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності, повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Андрій Осадчук, пише УНН.
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“Сьогодні Комітет з питань правоохоронної діяльності остаточно визначився з цілою низкою критичних питань”, - написав Осадчук.
Деталі
З його слів, зокрема, комітет сьогодні затвердив:
- Запровадження кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Погоджено, що саме продаж таких товарів (предметів) загальною вартістю від 620 000 гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином. У військовий час буде каратися позбавленням волі від п’яти до семи років.
- Запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну і переміщення територією України, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. У воєнний час для тіктокерів за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від восьми до дванадцяти років ув’язнення.
“Взагалі нічого не фотографуйте, що стосується військової техніки. Будьте уважні та обережні, так ми швидше здобудемо Перемогу. Чекаємо остаточного погодження головами депутатських фракцій і груп та керівництва Парламентом”, - додав нардеп.
Раніше
Як писав УНН, напередодні Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району.