В Украине хотят сажать за распространение информации о перемещении украинских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине хотят ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении и позициях украинских войск. Соответствующий вопрос сегодня утвердил Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности, сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат Андрей Осадчук, пишет УНН.
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“Сегодня Комитет по вопросам правоохранительной деятельности окончательно определился с целым рядом критических вопросов”, - написал Осадчук.
Детали
С его слов, в частности, комитет утвердил:
- Введение уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Согласовано, что именно продажа таких товаров (предметов) общей стоимостью от 620 000 гривен или иное их использование с целью получения прибыли является преступлением. В военное время будет наказываться лишением свободы от пяти до семи лет.
- Введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину и перемещения по территории Украины, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. В военное время для тиктокеров за распространение такой информации - от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, из корыстных побуждений-от восьми до двенадцати лет заключения.
“Вообще ничего не фотографируйте, что касается военной техники. Будьте внимательны и осторожны, так мы быстрее одержим победу. Ждем окончательного согласования главами депутатских фракций и групп и руководства Парламентом”, - добавил нардеп.
Ранее
Как писал УНН, накануне Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который выложил в соцсетях фотографии местонахождение техники Вооруженных сил Украины в Подольском районе Киева, что привело к бомбардировке района.