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В Україні хочуть реформувати пенсійну систему: як нараховуватимуть виплати

В Україні хочуть реформувати пенсійну систему: як нараховуватимуть виплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уряд України планує реформувати пенсійну систему, щоб забезпечити більш справедливі та надійні пенсії для всіх громадян. Ця реформа передбачає введення накопичувальної системи, яка буде доповнювати солідарну систему. Про це повідомив на засіданні уряду премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Один із наших пріоритетів. Про оновлення пенсійної системи. Основна мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, – це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя. Наступного року на Пенсійний Фонд України піде 896 млрд грн, що майже на 125 млрд грн більше, ніж було у 2023 році. Це кошти на пенсії, субсидії, соціальне страхування”, - сказав Шмигаль.

Очікується, що 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій. Уряд планує зробити цю індексацію, а також всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою.

“У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня”, - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Така система працюватиме наступним чином:

- усі працевлаштовані громадяни України будуть сплачувати щомісячні внески до пенсійного фонду. Розмір внеску буде залежати від зарплати працівника. Якщо зарплата працівника є середньою по Україні, то він сплатить 2% від зарплати. Якщо зарплата працівника вища за середню, то він сплатить більше 2%, а якщо нижче середньої, то менше 2%.

- ці внески будуть перераховані у бали. Кількість балів, яку отримає працівник, буде залежати від співвідношення його зарплати до середньої зарплати по Україні. Якщо зарплата працівника є середньою, то він отримає 10 балів. Якщо зарплата працівника вища за середню, то він отримає більше 10 балів, а якщо нижче середньої, то менше 10 балів.

Потім бали будуть накопичуватися на індивідуальному пенсійному рахунку працівника. Щороку ці бали будуть перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

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