В Україні хочуть реформувати пенсійну систему: як нараховуватимуть виплати

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“Один із наших пріоритетів. Про оновлення пенсійної системи. Основна мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, – це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя. Наступного року на Пенсійний Фонд України піде 896 млрд грн, що майже на 125 млрд грн більше, ніж було у 2023 році. Це кошти на пенсії, субсидії, соціальне страхування”, - сказав Шмигаль.

Очікується, що 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій. Уряд планує зробити цю індексацію, а також всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою.

“У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня”, - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Така система працюватиме наступним чином:

- усі працевлаштовані громадяни України будуть сплачувати щомісячні внески до пенсійного фонду. Розмір внеску буде залежати від зарплати працівника. Якщо зарплата працівника є середньою по Україні, то він сплатить 2% від зарплати. Якщо зарплата працівника вища за середню, то він сплатить більше 2%, а якщо нижче середньої, то менше 2%.

- ці внески будуть перераховані у бали. Кількість балів, яку отримає працівник, буде залежати від співвідношення його зарплати до середньої зарплати по Україні. Якщо зарплата працівника є середньою, то він отримає 10 балів. Якщо зарплата працівника вища за середню, то він отримає більше 10 балів, а якщо нижче середньої, то менше 10 балів.

Потім бали будуть накопичуватися на індивідуальному пенсійному рахунку працівника. Щороку ці бали будуть перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

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