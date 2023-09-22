В Украине хотят реформировать пенсионную систему: как будут начислять выплаты

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“Один из наших приоритетов. Об обновлении пенсионной системы. Основная цель — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году, – это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни. В следующем году на Пенсионный Фонд Украины пойдет 896 млрд грн, что почти на 125 млрд грн больше, чем было в 2023 году. Это средства на пенсии, субсидии, социальное страхование”, - сказал Шмыгаль.

Ожидается, что 1 марта 2024 года состоится индексация пенсий. Правительство планирует сделать эту индексацию, а также всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.

“В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня”, - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Такая система будет работать следующим образом:

- все трудоустроенные граждане Украины будут платить ежемесячные взносы в пенсионный фонд. Размер взноса будет зависеть от зарплаты работника. Если зарплата работника является средней по Украине, то он заплатит 2% от зарплаты. Если зарплата работника выше средней, то он заплатит больше 2%, а если ниже средней, то меньше 2%.

- эти взносы будут пересчитаны в баллы. Количество баллов, которое получит работник, будет зависеть от соотношения его зарплаты к средней зарплате по Украине. Если зарплата работника является средней, то он получит 10 баллов. Если зарплата работника выше средней, то он получит более 10 баллов, а если ниже средней, то менее 10 баллов.

Затем баллы будут накапливаться на индивидуальном пенсионном счете работника. Каждый год эти баллы будут пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

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