В Україні хочуть криміналізувати перешкоджання роботі волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Верховну Раду внесли законопроект, в якому пропонують криміналізувати перешкоджання волонтерській діяльності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт парламенту.
Цитата
"Верховна Рада України постановляє доповнити Кримінальний кодекс України статтею такого змісту: "Стаття 1701 Перешкоджання волонтерській діяльності", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Згідно із проектом, за умисне перешкоджання законній волонтерській діяльності каратимуть виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За перешкоджання, здійснене в особливий період, каратимуть ув'язненням на строк від п’яти до восьми років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років.
Довідка
Волонтерська діяльність в цій статті — добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, яку
волонтери здійснюють безоплатно.
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