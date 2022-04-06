В Україні хочуть криміналізувати перешкоджання роботі волонтерів

Цитата

"Верховна Рада України постановляє доповнити Кримінальний кодекс України статтею такого змісту: "Стаття 1701 Перешкоджання волонтерській діяльності", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Згідно із проектом, за умисне перешкоджання законній волонтерській діяльності каратимуть виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За перешкоджання, здійснене в особливий період, каратимуть ув'язненням на строк від п’яти до восьми років з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років.

Довідка

Волонтерська діяльність в цій статті — добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, яку

волонтери здійснюють безоплатно.

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