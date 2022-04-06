В Украине хотят криминализировать препятствование работе волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховную Раду внесли законопроект, в котором предлагают криминализировать препятствование волонтерской деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
Цитата
"Верховная Рада Украины постановляет дополнить Уголовный кодекс Украины статьей следующего содержания: "Статья 1701 Препятствования волонтерской деятельности", — говорится в сообщении.
Детали
Согласно проекту, за умышленное препятствование законной волонтерской деятельности будут наказывать исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
За препятствование, осуществленное в особый период, будут наказывать заключением на срок от пяти до восьми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Справка
Волонтерская деятельность в этой статье — добровольная, социально направленная, неприбыльная деятельность, которую
волонтеры осуществляют безвозмездно.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации.