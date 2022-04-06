В Україні запропонували визнати військові злочини рф геноцидом української нації

Деталі

Проект постанови поданий з урахуванням того, що російська федерація вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації – масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення і так далі.

У тексті документу зазначається, що росія є державою-продовжувачем СРСР. Вона відповідальна за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. А також за нинішній нацистськийполітичний режим в Москві.

Також до уваги беруться звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів Російської Федерації в Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

Окрім цього, пропонується доручити правоохоронним органам України забезпечити розслідування геноциду та притягнення винних до відповідальності. Закликати інші країни і міжнародні організації сприяти військовому розслідуванню злочинів російської федерації, а також застосувати проти неї найжорсткіші санкції.

Цитата

"Визнати триваючі злочинні дії російської федерації на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації", - йдеться в тексті документу.

Додамо

4 квітня фракція ЛДПР (Ліберально-демократична партія росії) внесла до держдуми рф проект заяви про нібито "визнання геноциду росіян в Україні".

Депутати державної думи стверджують, що Україна протягом восьми років скоює злочин геноциду щодо російського населення, яке проживає на територіях “Донецької народної республіки і Луганської народної республіки.

Контекст

Російські окупаційні війська незаконно вторглися на територію суверенної держави Україна і почали бомбити мирне населення в різних регіонах країни 24 лютого о 04:40 ранку.

Свої злочини кремлівська влада аргументувала "розташуванням українських військ на територіях пологових будинків, лікарень, дитячих садків і житлових кварталів".

Міжнародний суд ООН 16 березня виніс рішення у справі "Україна проти росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.

Однак кремль назвав це рішення "несправедливим", а представники москви не з'явилися на слухання в Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва.

Після звільнення українськими воїнами території Київської області стало відомо про звірячі злочини рашистів щодо мирного населення. Про це свідчать понівечені трупи чоловіків, жінок і дітей. У більшості з них, включаючи дітей, були пов'язані руки.

Фотографії, що підтверджують злочини рашистів, розлетілися по всьому світу і шокували лідерів інших країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто причетний до цього звірства, відповість за скоєне і понесе покарання.