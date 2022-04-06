В Украине предложили признать военные преступления рф геноцидом украинской нации

Детали

Проект постановления подан с учетом того, что российская федерация прибегла к умышленным действиям, направленным на уничтожение украинской нации - массовые пытки, убийство мирных жителей, разрушение жилых зданий, инфраструктуры жизнеобеспечения и так далее.

В тексте документа отмечается, что россия является государством-продолжателем СССР. Она ответственна за геноцид (Голодомор) 1932-33 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года. А также за нынешний нацистский политический режим в Москве.

Также во внимание берутся обращение Мариупольского городского совета от 1 апреля 2022 года, многочисленные доказательства военных преступлений российской федерации в Буче, Волновахе, Ирпене, Мариуполе, Ахтырке, Харькове, Чернигове и многих других городах на территории Украины.

Кроме этого, предлагается поручить правоохранительным органам обеспечить расследование геноцида и привлечение виновных к ответственности. Призвать другие страны и международные организации содействовать военному расследованию преступлений российской федерации, а также применить против нее самые жесткие санкции.

Цитата

"Признать продолжающиеся преступные действия российской федерации на территории Украины с 24 февраля 2022 года, геноцидом украинской нации", - говорится в тексте документа.

Добавим

4 апреля фракция ЛДПР (Либерально-демократическая партия россии) внесла в госдуму рф проект заявления о якобы "признании геноцида русских в Украине".

Депутаты государственной думы утверждают, что Украина в течение восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, которое проживает на территориях “Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Контекст

Российские оккупационные войска незаконно вторглись на территорию суверенного государства Украина и начали бомбить мирное население в разных регионах страны 24 февраля в 04:40 утра.

Свои преступления кремлевские власти аргументировали "расположением украинских войск на территориях роддомов, больниц, детских садов и жилых кварталов".

Международный суд ООН 16 марта вынес решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Однако кремль посчитал данное решение "несправедливым", а представители москвы не явились на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева.

После освобождения украинскими воинами территории Киевской области стало известно о зверских преступлениях рашистов в отношении мирного населения. Об этом свидетельствуют изуродованные трупы мужчин, женщин и детей. У большинства из них, включая детей, были связаны руки.

Фотографии, подтверждающие преступления рашистов, разлетелись по всему миру и шокировали лидеров других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто причастен к этому зверства, ответит за содеянное и понесет наказание.