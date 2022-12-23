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В Україну доставили вже понад 200 вантажів з обладнанням для енергопостачання

В Україну доставили вже понад 200 вантажів з обладнанням для енергопостачання

Київ • УНН

 • 352707 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україну прибуло вже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня, пише УНН.

Цитата

"Щодня в Європі та у світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", - зазначив Шмигаль.

Деталі

Прем'єр повідомив, що 500 тис. переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. І що додатково партнери дають великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів.

"Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - наголосив Шмигаль.

Доповнення

Верховна Рада дозволила зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.

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