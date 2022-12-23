В Україну доставили вже понад 200 вантажів з обладнанням для енергопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україну прибуло вже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня, пише УНН.
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"Щодня в Європі та у світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", - зазначив Шмигаль.
Деталі
Прем'єр повідомив, що 500 тис. переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. І що додатково партнери дають великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів.
"Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - наголосив Шмигаль.
Доповнення
Верховна Рада дозволила зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.