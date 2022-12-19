В Україну вже завезли понад 500 тис. генераторів

Цитата

"Станом на сьогодні (19/12) в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/ мита - 235,9 тисячі генераторів. 92% (217,3 тисячі) з них завезли юридичні особи, та 8% (18,6 тисяч) фізичні особи", - написав він.

Деталі

Железняк додав, що в цілому за 2022 рік завезли до України 510,3 тисяч генераторів.

Доповнення

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.