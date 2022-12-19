В Україну вже завезли понад 500 тис. генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 2022 рік до України завезли 510,3 тисяч електрогенераторів. Майже половину з них - імпортували на пільгових умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
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"Станом на сьогодні (19/12) в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/ мита - 235,9 тисячі генераторів. 92% (217,3 тисячі) з них завезли юридичні особи, та 8% (18,6 тисяч) фізичні особи", - написав він.
Деталі
Железняк додав, що в цілому за 2022 рік завезли до України 510,3 тисяч генераторів.
Доповнення
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.