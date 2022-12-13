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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Рада дозволила зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій

Рада дозволила зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій

Київ • УНН

 • 691194 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Таким чином, на законодавчому рівні дозволяється ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023-го.

Також законопроект передбачає підтримання надання можливостей зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням уряду, до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.

Окрім цього, звільнено технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

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