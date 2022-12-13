Совет разрешил хранить горючее до 2 тонн для генераторов без лицензий

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196 и №8197, позволяющие освободить от НДС и пошлин двигатели и генераторы, статические преобразователи электрических катушек индуктивности, хранить горючее до 2 тонн для генераторов без лицензий. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Таким образом, на законодательном уровне разрешается ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлин и НДС. В том числе для физлиц. Норма будет действовать до мая 2023 года.

Также законопроект предусматривает поддержание предоставления возможностей хранить топливо без лицензии. По настоянию правительства, до 2000 л. О больших объемах нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую.

Кроме этого, освобождена техническая помощь Energy Community от НДС и пошлин для ввоза оборудования для восстановления поставок энергии.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

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