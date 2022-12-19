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В Украину уже завезли более 500 тыс. генераторов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 2022 год в Украину завезли 510,3 тысяч электрогенераторов. Почти половина из них - импортировали на льготных условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день (19/12) в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины - 235,9 тысяч генераторов. 92% (217,3 тысячи) из них завезли юридические лица, и 8% (18, 6 тысяч) физические лица", - написал он. 

Детали 

Железняк добавил, что в целом за 2022 год завезли в Украину 510,3 тысяч генераторов.

Дополнение

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196 и №8197, которые позволят освободить от НДС и пошлины двигатели и генераторы, статические преобразователи электрических катушек индуктивности, хранить топливо до 2 тонн для генераторов без лицензий.

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