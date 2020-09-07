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В Україні більше 100 тисяч постраждалих від забудовників-шахраїв - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні більше 100 тисяч постраждалих від забудовників-шахраїв, щоб вирішити проблему необхідно змінити законодавство. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного будівництва, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

В Україні більше 100 тисяч постраждалих від забудовників-шахраїв - МВС

До складу робочої групи увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, представників Мін’юсту, КМДА, Нацкомісії з цінних паперів, Нацполіції, Нацбанку та представники інвесторів.

Заступник міністра наголосив, що проблема шахрайства в будівництві — загальнодержавна.

"До участі в засіданні ми запросили представників всіх депутатських фракцій та груп, томущо нам потрібно приймати нове законодавство, яке б захищало інвесторів від шахраїв, які беруть гроші і використовують їх не за призначенням. Крім того, держава має взяти на себе вирішення питання закинутих незавершених новобудов“,- сказав Антон Геращенко.

Він сказав, що вже зараз необхідно напрацювати нову законодавчу базу, яка вирішить відразу дві проблеми — гарантування захисту інвесторам вкладених у будівництво коштів та добудову закинутих об’єктів.

“Наше завдання зробити так, щоб в країні шахраї не могли організовувати фінансові піраміди за рахунок грошей інвесторів, які хочуть побудувати власне житло. І друге питання — що робити з об’єктами недобудованими нечесними забудовниками, які брали гроші в людей, витрачали їх не на житлове будівництво, а після того зникали?” — зауважив Антон Геращенко.

Нагадаємо, на Київщині шахраям-забудовникам оголосили про підозру.

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