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В Украине больше 100 тыс. пострадавших от застройщиков-мошенников - МВД

Киев • УНН

 • 12764 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине больше 100 тыс. пострадавших от застройщиков-мошенников, чтобы решить проблему необходимо изменить законодательство. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного строительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Украине больше 100 тыс. пострадавших от застройщиков-мошенников - МВД

В состав рабочей группы вошли народные депутаты всех фракций и групп, представителей Минюста, КГГА, Нацкомиссии по ценным бумагам, Нацполиции, Нацбанка и представители инвесторов.

Заместитель министра отметил, что проблема мошенничества в строительстве - общегосударственная.

"К участию в заседании мы пригласили представителей всех депутатских фракций и групп, потому что нам нужно принимать новое законодательство, которое бы защищало инвесторов от мошенников, которые берут деньги и используют их не по назначению. Кроме того, государство должно взять на себя решение вопроса заброшенных незавершенных новостроек", - сказал Антон Геращенко.

Он сказал, что уже сейчас необходимо выработать новую законодательную базу, которая решит сразу две проблемы - обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.

"Наша задача сделать так, чтобы в стране мошенники не могли организовывать финансовые пирамиды за счет денег инвесторов, которые хотят построить собственное жилье. И второй вопрос - что делать с объектами недостроенными нечестными застройщиками, которые брали деньги у людей, тратили их на жилищное строительство, а после того исчезали?" - отметил Антон Геращенко.

Напомним, в Киевской области мошенникам-застройщикам объявили о подозрении.

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