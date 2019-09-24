На Київщині шахраям-забудовникам оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Забудовникам з Ірпеня, які заволоділи коштами півтори тисячі громадян, оголосили про підозру. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
"За результатами досудового розслідування двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.
Одному з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, місцеперебування іншого підозрюваного встановлюється.
Також повідомляється, що під час досудового розслідування встановили, що двоє учасників злочинної групи – забудовник трьох житлових комплексів у місті Ірпінь та його представник, у період 2014-2018 років заволоділи грошовими коштами понад півтори тисячі громадян – інвесторів будівництва. Для досягнення своєї злочинної цілі, підозрювані проводили масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації комфортного і, головне, доступного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці викрили організаторів та виконавців шахрайських схем будування житлових комплексів в Ірпені Київської області на понад 80 млн грн.