$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:57 • 6234 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 13294 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 18718 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 24125 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 38375 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60564 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75020 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79652 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124599 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 106173 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124599 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 106173 перегляди
В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet Foundation

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Українська громада об’єдналася у столиці Хорватії, аби відзначити 34-ту річницю незалежності України. Культурний захід мав гуманітарну мету — допомогти українцям, які живуть в умовах війни.

В Україну з Хорватії відправлено 40 тонн гуманітарної допомоги за сприяння Favbet Foundation

За один день була організована відправка 40 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажу були ліки, хірургічні набори, продукти, іграшки та засоби гігієни. Не забули і про лікарняне обладнання, додали ліжка, меблі, системи для крапельниць і перев’язок, а також транспорт для пересування медсестер. Крім того, до України поїхали велосипеди та одяг для дорослих і дітей. Цей вантаж став 219-м та 220-м двадцятитонним відправленням з Хорватії від початку повномасштабного вторгнення.

Подію організували українська громада, DoDO (Dobro Dobrim), Посольство України в Хорватії, "Червона Калина" за сприяння Favbet Foundation. "Ми вдячні хорватським друзям, які поруч із нами. Такі проєкти показують, що Україна не сам на сам зі своїм випробуванням, а наша сила — у партнерстві та взаємній підтримці", — зазначив Андрій Матюха.

Favbet Foundation на чолі з Андрієм Матюхою системно підтримує подібні ініціативи

Минулого року за участі Favbet Foundation та організації Dobro Dobrim в Україну доставили понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Це були продукти, гігієнічні засоби та дезінфекційні препарати для лікарень. 

Нещодавно завдяки співпраці фонду з хорватськими компаніями до України надійшли генератори, трансформатори та сучасне медичне обладнання загальною вартістю майже 3 мільйони євро. До ініціативи долучилися Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряд Хорватії.

"Ми бачимо, як хорватське суспільство не втомлюється допомагати. Підтримка цієї ініціативи для нас є способом висловити солідарність і вдячність", — коментують у Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

Суспільство
Електроенергія
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
благодійність
Хорватія
Україна