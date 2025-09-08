В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:57 • 5880 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 12924 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 18420 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 23847 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 38131 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 60463 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74923 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79627 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 124374 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 105933 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
49%
753мм
Популярные новости
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 19355 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 24063 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 22839 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 25276 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 12994 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 25424 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 22963 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 24182 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 124380 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 105940 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 25409 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 26479 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 31410 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 63279 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 120500 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
YouTube
Instagram
Facebook

В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Украинская община объединилась в столице Хорватии, чтобы отметить 34-ю годовщину независимости Украины. Культурное мероприятие имело гуманитарную цель — помочь украинцам, которые живут в условиях войны.

В Украину из Хорватии отправлено 40 тонн гуманитарной помощи при содействии Favbet Foundation

Всего за один день была организована отправка 40 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли медикаменты, хирургические наборы, продукты питания, игрушки и средства гигиены. Также были переданы больничные кровати, мебель, системы для капельниц и перевязок, а также транспорт для передвижения медсестёр. Кроме того, в Украину отправились велосипеды и одежда для взрослых и детей. Эти отправки стали 219-й и 220-й двадцатитонными поставками из Хорватии с начала полномасштабного вторжения.

Мероприятие было организовано украинской общиной, DoDO (Dobro Dobrim), Посольством Украины в Хорватии и организацией "Червона Калина" при содействии Favbet Foundation.

"Мы благодарны хорватским друзьям, которые рядом с нами. Такие проекты показывают, что Украина не одна в своем испытании, и наша сила — в партнерстве и взаимной поддержке", — отметил Андрей Матюха.

Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи системно поддерживает подобные инициативы.

В прошлом году при участии Favbet Foundation и организации Dobro Dobrim в Украину было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Это были продукты питания, средства гигиены и дезинфекционные препараты для больниц.

Недавно благодаря сотрудничеству фонда с хорватскими компаниями в Украину поступили генераторы, трансформаторы и современное медицинское оборудование общей стоимостью почти 3 миллиона евро. К инициативе присоединились Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade, HEP и правительство Хорватии.

"Мы видим, как хорватское общество не устает помогать. Поддержка этой инициативы для нас — способ выразить солидарность и благодарность", — комментируют в Favbet Foundation.

Лилия Подоляк

Общество
Электроэнергия
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
благотворительность
Хорватия
Украина