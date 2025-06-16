В Україну йде похолодання: синоптик розказала, де та коли знизиться температура

Тиждень буде теплим, на півдні спекотним, 20-го червня похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі - переважно по півночі України. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

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Завтра, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці - на півночі, ввечері - на сході, на півдні - лише на Одещині.

Вітер, буде північно-західним, часом рвучким.

Температура повітря мала б вгодити всім, вдень очікується +21+26 градусів, на півдні +25+30 градусів. Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси - йдеться у повідомленні.

У Києві 17-го червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22+24 градуси.

Загалом у Києві буде тепло, лише 20-го та 21-го червня похолоднішає на кілька градусів.

Нагадаємо

В Україні погода в понеділок, 16 червня, буде теплою й сухою в переважній більшості областей. Виняток – східна частина країни, де очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами.