В Україну йде похолодання: синоптик розказала, де та коли знизиться температура

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
Ексклюзив
09:55 • 4062 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 19285 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
07:14 • 30172 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
06:29 • 39603 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
06:27 • 41177 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
05:14 • 46249 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 72443 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 128556 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 116202 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 103058 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
45%
748мм
Популярнi новини
Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу16 червня, 01:59 • 35238 перегляди
Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні 16 червня, 02:17 • 75749 перегляди
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)16 червня, 02:54 • 76756 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 36792 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 14220 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 13459 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 14882 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 112576 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 184743 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 243054 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Канада
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 12005 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 37343 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 54750 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 51003 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 148942 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Шахед-136
Brent
Калібр (ракета)
Вашингтон пост

В Україну йде похолодання: синоптик розказала, де та коли знизиться температура

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 20 червня в Україні, окрім півдня, очікується похолодання. До цього в країні буде тепло, на півдні спекотно, а на півночі пройдуть періодичні дощі.

В Україну йде похолодання: синоптик розказала, де та коли знизиться температура

Тиждень буде теплим, на півдні спекотним, 20-го червня похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі - переважно по півночі України. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Завтра, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці - на півночі, ввечері - на сході, на півдні - лише на Одещині.

Вітер, буде північно-західним, часом рвучким.

Температура повітря мала б вгодити всім, вдень очікується +21+26 градусів, на півдні +25+30 градусів. Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси

- йдеться у повідомленні.

У Києві 17-го червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22+24 градуси.

Загалом у Києві буде тепло, лише 20-го та 21-го червня похолоднішає на кілька градусів.

Нагадаємо

В Україні погода в понеділок, 16 червня, буде теплою й сухою в переважній більшості областей. Виняток – східна частина країни, де очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Черкаська область
Одеська область
Чернігівська область
Україна
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9