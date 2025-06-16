В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где и когда снизится температура

Неделя будет теплой, на юге жаркой, 20-го июня похолодает (кроме юга), а периодические дожди - преимущественно по северу Украины. Об этом на своей странице в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Завтра, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге - только в Одесской области.

Ветер, будет северо-западным, временами порывистым.

Температура воздуха должна угодить всем, днем ожидается +21+26 градусов, на юге +25+30 градусов. Небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевщину до Черкасской области, +17+22 градуса