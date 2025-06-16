В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где и когда снизится температура
Киев • УНН
Синоптик Наталка Диденко сообщила, что 20 июня в Украине, кроме юга, ожидается похолодание. До этого в стране будет тепло, на юге жарко, а на севере пройдут периодические дожди.
Неделя будет теплой, на юге жаркой, 20-го июня похолодает (кроме юга), а периодические дожди - преимущественно по северу Украины. Об этом на своей странице в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Завтра, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге - только в Одесской области.
Ветер, будет северо-западным, временами порывистым.
Температура воздуха должна угодить всем, днем ожидается +21+26 градусов, на юге +25+30 градусов. Небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевщину до Черкасской области, +17+22 градуса
В Киеве 17-го июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит +22+24 градуса.
В общем в Киеве будет тепло, только 20-го и 21-го июня похолодает на несколько градусов.
Напомним
В Украине погода в понедельник, 16 июня, будет теплой и сухой в подавляющем большинстве областей. Исключение – восточная часть страны, где ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.