30 січня, 18:51 • 13429 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 23319 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 23988 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 18013 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 18468 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 18909 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20234 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21007 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22076 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26107 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
В Україну повертаються люті морози: якою буде погода в останній день січня

Київ • УНН

 • 72 перегляди

На більшості території України 31 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Температура місцями сягатиме -12°.

В Україну повертаються люті морози: якою буде погода в останній день січня

У суботу, 31 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не очікується, температура 3-8° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.

Температура 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -12°...-10°.

Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 18220 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр