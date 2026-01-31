В Україну повертаються люті морози: якою буде погода в останній день січня

У суботу, 31 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не очікується, температура 3-8° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.

Температура 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с