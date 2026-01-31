В Украину возвращаются лютые морозы: какой будет погода в последний день января

В субботу, 31 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не ожидается, температура 3-8° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь, в центральных, большинстве северных и южных областей гололед.

Температура 0-5° мороза, на западе страны от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла, в Крыму до 12°. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с