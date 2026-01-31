$42.850.08
30 января, 18:51 • 13327 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 23088 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 23798 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 17906 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 18380 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 18857 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 20199 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20986 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22060 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26093 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
В Украину возвращаются лютые морозы: какой будет погода в последний день января

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На большей части территории Украины 31 января ожидается облачная погода с прояснениями. Температура местами будет достигать -12°.

В Украину возвращаются лютые морозы: какой будет погода в последний день января

В субботу, 31 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не ожидается, температура 3-8° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь, в центральных, большинстве северных и южных областей гололед.

Температура 0-5° мороза, на западе страны от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла, в Крыму до 12°. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -12°...-10°.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года25.01.26, 10:49 • 18220 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр