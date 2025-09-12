В Україні з’явилося нове військове свято – День військ радіоелектронної боротьби
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 12 вересня щорічним Днем військ радіоелектронної боротьби. Нове свято має на меті вшанувати роль цього підрозділу у відсічі російській агресії.
У документі наголошується, що війська РЕБ виконують ключові завдання на сучасному полі бою – від придушення ворожих дронів і систем зв’язку до створення електромагнітного щита над стратегічними об’єктами. Саме їхня робота забезпечує перевагу українських сил у повітрі та на землі, зриваючи операції противника і прикриваючи підрозділи від ударів.
З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, постановляю: Установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня
Запровадження окремого дня для цих військ стало визнанням їхнього внеску у стримування російської армії, а також важливим кроком у розвитку національних військових традицій. Відтепер щороку 12 вересня в Україні відзначатимуть професійне свято тих, хто веде невидимий, але життєво необхідний фронт у сучасній війні.
