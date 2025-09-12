В Україні з’явилося нове військове свято – День військ радіоелектронної боротьби

$41.310.10
Ексклюзив
10:50 • 2460 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 6902 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14247 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11774 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13580 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37073 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39180 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52351 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81232 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40068 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Популярнi новини
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 8956 перегляди
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 4698 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 4596 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 11953 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 26016 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 116 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 14247 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 81232 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 55137 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73753 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27846 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73753 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 37697 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 44021 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109287 перегляди
В Україні з’явилося нове військове свято – День військ радіоелектронної боротьби

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 12 вересня щорічним Днем військ радіоелектронної боротьби. Нове свято має на меті вшанувати роль цього підрозділу у відсічі російській агресії.

В Україні з’явилося нове військове свято – День військ радіоелектронної боротьби

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 12 вересня щорічним Днем військ радіоелектронної боротьби. Нове свято має на меті вшанувати роль цього підрозділу у відсічі російській агресії та захисті критичної інфраструктури держави.

Про це повідомляється на сайті Президента України, пише УНН.

Деталі

У документі наголошується, що війська РЕБ виконують ключові завдання на сучасному полі бою – від придушення ворожих дронів і систем зв’язку до створення електромагнітного щита над стратегічними об’єктами. Саме їхня робота забезпечує перевагу українських сил у повітрі та на землі, зриваючи операції противника і прикриваючи підрозділи від ударів.

З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, постановляю: Установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня

– йдеться в указі президента.  

Запровадження окремого дня для цих військ стало визнанням їхнього внеску у стримування російської армії, а також важливим кроком у розвитку національних військових традицій. Відтепер щороку 12 вересня в Україні відзначатимуть професійне свято тих, хто веде невидимий, але життєво необхідний фронт у сучасній війні.

Зеленський привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами08.09.25, 19:13 • 6181 перегляд

Степан Гафтко

Суспільство
Володимир Зеленський
Україна