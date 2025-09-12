В Украине появился новый военный праздник – День войск радиоэлектронной борьбы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 12 сентября ежегодным Днем войск радиоэлектронной борьбы. Новый праздник призван почтить роль этого подразделения в отражении российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил 12 сентября ежегодным Днем войск радиоэлектронной борьбы. Новый праздник призван почтить роль этого подразделения в отражении российской агрессии и защите критической инфраструктуры государства. Об этом сообщается на сайте Президента Украины, пишет УНН.
Подробности
В документе отмечается, что войска РЭБ выполняют ключевые задачи на современном поле боя – от подавления вражеских дронов и систем связи до создания электромагнитного щита над стратегическими объектами. Именно их работа обеспечивает преимущество украинских сил в воздухе и на земле, срывая операции противника и прикрывая подразделения от ударов.
С целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства, постановляю: Установить в Украине День войск радиоэлектронной борьбы, который отмечать ежегодно 12 сентября
Введение отдельного дня для этих войск стало признанием их вклада в сдерживание российской армии, а также важным шагом в развитии национальных военных традиций. Отныне ежегодно 12 сентября в Украине будут отмечать профессиональный праздник тех, кто ведет невидимый, но жизненно необходимый фронт в современной войне.
Зеленский поздравил украинских защитников с Днем военной разведки и отметил их государственными наградами08.09.25, 19:13 • 6181 просмотр