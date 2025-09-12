$41.310.10
Эксклюзив
10:50 • 2460 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 6902 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 14247 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 11774 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 13580 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 37073 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39180 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52351 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 81232 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 40068 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
В Украине появился новый военный праздник – День войск радиоэлектронной борьбы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 12 сентября ежегодным Днем войск радиоэлектронной борьбы. Новый праздник призван почтить роль этого подразделения в отражении российской агрессии.

В Украине появился новый военный праздник – День войск радиоэлектронной борьбы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил 12 сентября ежегодным Днем войск радиоэлектронной борьбы. Новый праздник призван почтить роль этого подразделения в отражении российской агрессии и защите критической инфраструктуры государства. Об этом сообщается на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Подробности

В документе отмечается, что войска РЭБ выполняют ключевые задачи на современном поле боя – от подавления вражеских дронов и систем связи до создания электромагнитного щита над стратегическими объектами. Именно их работа обеспечивает преимущество украинских сил в воздухе и на земле, срывая операции противника и прикрывая подразделения от ударов.

С целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства, постановляю: Установить в Украине День войск радиоэлектронной борьбы, который отмечать ежегодно 12 сентября

– говорится в указе президента.  

Введение отдельного дня для этих войск стало признанием их вклада в сдерживание российской армии, а также важным шагом в развитии национальных военных традиций. Отныне ежегодно 12 сентября в Украине будут отмечать профессиональный праздник тех, кто ведет невидимый, но жизненно необходимый фронт в современной войне.

Степан Гафтко

