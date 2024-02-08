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В Україні запустили ще дві газові свердловини: дають 550 тис. кубів газу на добу

В Україні запустили ще дві газові свердловини: дають 550 тис. кубів газу на добу

Київ • УНН

 • 23636 перегляди

Група Нафтогаз повідомила, що дві нові газові свердловини, запущені в Україні цього тижня, дають 550 000 кубометрів газу на добу.

В Україні цього тижня запустили ще дві газові свердловини, що дають 550 тис. куб. м газу на добу, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Деталі

"Лише цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями БУ "Укрбургаз", - ідеться у повідомленні.

"Маємо вже три високодебітні свердловини з початку року!" - зазначили у Нафтогазі.

У 2024 році Нафтогаз продовжить нарощувати видобуток власного газу, наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

"Окрім збільшення видобутку у 2024 році, ми продовжуємо працювати над середньостроковими та довгостроковими проектами, результати яких зможемо побачити через кілька років", – додав т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

Доповнення

У Нафтогазі повідомили, що впродовж 2023-го вдалось запустити 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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