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В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 12:00  •  9955 просмотра

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Группа Нафтогаз сообщила, что две новые газовые скважины, запущенные в Украине на этой неделе, дают 550 000 кубометров газа в сутки.

В Украине на этой неделе запустили еще две газовые скважины, дающие 550 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Детали

"Только на этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях специалистами БУ "Укрбургаз", - говорится в сообщении.

"Имеем уже три высокодебитные скважины с начала года!" - отметили в Нафтогазе.

В 2024 году Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

"Кроме увеличения добычи в 2024 году, мы продолжаем работать над среднесрочными и долгосрочными проектами, результаты которых сможем увидеть через несколько лет", - добавил и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

Дополнение

В Нафтогазе сообщили, что в течение 2023-го удалось запустить 86 новых скважин. Из них 24 - с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrhazvydobuvanniaУкргаздобыча
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина
В Україні запустили ще дві газові свердловини: дають 550 тис. кубів газу на добу
Two more gas wells have been launched in Ukraine: they produce 550 thousand cubic meters of gas per day
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