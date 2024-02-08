В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

В Украине на этой неделе запустили еще две газовые скважины, дающие 550 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Детали

"Только на этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях специалистами БУ "Укрбургаз", - говорится в сообщении.

"Имеем уже три высокодебитные скважины с начала года!" - отметили в Нафтогазе.

В 2024 году Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

"Кроме увеличения добычи в 2024 году, мы продолжаем работать над среднесрочными и долгосрочными проектами, результаты которых сможем увидеть через несколько лет", - добавил и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

Дополнение

В Нафтогазе сообщили, что в течение 2023-го удалось запустить 86 новых скважин. Из них 24 - с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м.